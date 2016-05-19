Вірус Зіка влітку може поширитися на Європу - ВООЗ

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними ВООЗ, найбільш схильні до поширення вірусу узбережжя Чорного моря в Росії і Грузії, а також острів Мадейра.

Країни, де рівень небезпеки спалаху оцінюється як помірний, - Франція, Іспанія, Італія і Греція. У Великій Британії ризик поширення вірусу малий.

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ВООЗ закликає владу країн знищити місця розмноження москітів та інформувати населення, особливо вагітних жінок - про негативні наслідки захворювання.