Учені назвали простий спосіб запобігання алергії

Вчені з Макмастерського університету в Канаді з'ясували, що діти, які у віці до одного року харчувалися молочними продуктами, яйцями і арахісом, були менш схильними до розвитку алергічних реакцій на ці продукти. Результати роботи представлені на міжнародній медичній конференції ATS 2016, повідомляє Лента.ру.

У своїх дослідженнях вчені скористалися даними більш як тисячі дітей. Батьки більшості з них починали годувати свою дитину молочними продуктами ще до того, як їй виповнився рік. 48 відсотків дітей отримували молоко у віці до шести місяців, ще 48 відсотків — з 6 до 12 місяців, чотири відсотки — після 12 місяців. Курячі яйця з'являлися в раціоні дитини переважно з шестимісячного віку.

Читайте такожНовий підхід до лікування алергії на пшеницю у дітейВиявилося, що чим раніше діти починали харчуватися потенційно алергенними продуктами, тим менший був ризик розвитку харчової сенсибілізації. Хоча сенсибілізація не тотожна алергічному захворюванню, зниження підвищеної чутливості до певної їжі є запорукою зменшення ризику розвитку алергії. При цьому раннє харчування яйцями значно знижувало ймовірність сенсибілізації до будь-якого з трьох розглянутих продуктів харчування. Цікаво, що винятково грудне вигодовування дитини віком до 6 місяців збільшує ризик підвищеної чутливості на молоко.

Читайте такожНовий одяг необхідно двічі випратиЗа словами дослідників, їх робота сприяє зміні думки, що алергенні продукти повинні з'являтися в їжі дитини якомога пізніше. Багато дієтологів вже рекомендують вносити молоко і яйця у харчування до шестимісячного віку.