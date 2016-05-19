Голос матері формує емоції дитини

За словами вчених зі Стенфордського університету, соціальні, мовні та емоційні процеси у людини формуються під впливом голосу матері. Однак мало відомо про те, які механізми за цим стоять. Згідно з даними попередніх досліджень, дітям більше подобається слухати голос матері порівняно з іншими голосами.

Читайте такожНародження дитини змінює погляди чоловіків на роль жінки в сім'їТак, в одному з досліджень новонароджені активніше смоктали соску, коли чули голос матері, а не інших жінок, передає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times. У новому дослідженні взяли участь 24 дитини віком від 7 до 12 років. Дослідники просканували мозок добровольців.

Читайте такожМатеринство змінює мозок жінкиДослідження показало, що ділянки мозку дітей, включаючи слухові зони, такі як первинна слухова кора, активніше реагували на голос матерів порівняно з іншими голосами. Крім того, вчені виявили: у дітей з більш міцними зв'язками між цими частинами мозку виявилася краще розвинена здатність до соціальної комунікації.