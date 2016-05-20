Близнюки схильні до довголіття - вчені

Однояйцеві близнюки рідше вмирають у молодому і середньому віці, ніж інші люди, — завдяки підтримці та допомозі, яку вони надають один одному. До такого висновку прийшли американські вчені, автори статті в журналі PLOS One. Коротко про дослідження повідомляє Лента.ру з посиланням на New Scientist.

Медики вивчили дані про близнюків, які народилися в Данії в 1870-1900 роках. Порівнявши рівень захворювань і смертності в цій групі і в населенні країни в цілому, вчені виявили «захисний ефект близнюків»: до досягнення 60-річного віку такі люди рідше вмирають від несподіваних причин (насамперед хвороб, не обумовлених спадковістю).

Однак після 60 років генетичні фактори починають більш активно (і деструктивно) впливати на здоров'я близнюків. Тим не менше цей ефект підвищує тривалість життя на 10 відсотків. При цьому у жінок ця закономірність виражена сильніше, ніж у чоловіків.

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