Тривалість життя людей у світі зросла - ВООЗ

У міжнародній організації підкреслили, що за останні 5 років був відзначено найбільш швидке зростання тривалості життя з 1960-х років. У 1990-х спостерігалося скорочення загальносвітової середньої тривалості життя через поширення ВІЛ та СНІД в Африці.

За даними щорічного статистичного звіту ВООЗ, найбільшого прогресу досягли країни з низьким рівнем доходу, проте досі між багатими і бідними державами є значні відмінності.

Прогнозована тривалість життя дітей, народжених в 2015 році, на сьогоднішній день складає 71,4 року (73,8 – для дівчаток і 69,1 – для хлопчиків). Однак на прогноз значною мірою впливає регіон народження: у розвинених країнах прогнозована тривалість життя перевищує 80 років, а в бідних – становить менше 60 років. Тривалість здорового життя, за підрахунками фахівців ВООЗ, для народжених у минулому році може скласти 63,1 рік.

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Найбільша очікувана тривалість життя в світі (86,8 років) у жінок в Японії. Серед чоловіків найдовше будуть жити жителі Швейцарії (81,3 року). З іншого боку, в країнах Африки, зокрема в Сьєрра-Леоне, тривалість життя для жінок і чоловіків становить всього 50,8 і 49,3 року відповідно.