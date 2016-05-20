У індійському Раджастані зафіксована рекордна температура

Це найвища температура в країні за всю історію спостережень. Попередній рекорд був встановлений в 1956 році, коли температура сягала 50,6 градусів.

Раджастан знаходиться на півночі Індії. У цьому регіоні багато пустель.

Метеослужба країни попередила населення про сильну спеку, що очікується вихідними на більшій частині північних та західних штатів країни.