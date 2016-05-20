У індійському Раджастані зафіксована рекордна температура
14:03, 20 травня 2016Зарубіжні новини
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В індійському місті Фалоді в провінції Раджастан зафіксована рекордна спека - 51 градус.
REUTERS
Це найвища температура в країні за всю історію спостережень. Попередній рекорд був встановлений в 1956 році, коли температура сягала 50,6 градусів.
Раджастан знаходиться на півночі Індії. У цьому регіоні багато пустель.
Метеослужба країни попередила населення про сильну спеку, що очікується вихідними на більшій частині північних та західних штатів країни.
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