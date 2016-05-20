У Китаї істотно знизили ціни на дороговартісні препарати

Дана міра направлена на скорочення витрат на охорону здоров'я мешканців КНР, інформує Reuters.

Рішенням Національної комісії з охорони здоров'я і планування сім'ї вартість місячного курсу препарату для лікування гепатиту В Віреад компанії GlaxoSmithKline була знижена з 1,5 тис. юанів (229 доларів) до 490 (75 доларів), протипухлинного ЛЗ Іресса - з 15 тис. юанів (2,3 тис. доларів) до 7 тис. (1 тис. доларів).

Також було оголошено про зниження ціни на протипухлинний препарат місцевої компанії Betta Pharmaceuticals: нова вартість Ікотиніба (Icotinib), що застосовується при раку легенів складає 5,5 тис. юанів (840 доларів) проти старої ціни в 12 тис. (1,8 тис. доларів).

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У березні цього року влада Китаю заявила про намір домогтися зниження вартості імпортних препаратів, що використовуються для лікування життєзагрожуючих захворювань в рамках заходів щодо підвищення доступності медичних послуг для населення. «Ми вживає заходів, щоб задовольнити потребу людей у лікарських препаратах при цьому особлива увага приділяється вирішенню питань забезпечення дорогими оригінальними ЛЗ, які для багатьох пацієнтів занадто дорогі», - зазначила голова комітету з охорони здоров'я Лі Бін (Li Bin).