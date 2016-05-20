У Китаї істотно знизили ціни на дороговартісні препарати
Китайська влада оголосила про зниження на дві третини цін на дороговартісні ліки.
Дана міра направлена на скорочення витрат на охорону здоров'я мешканців КНР, інформує Reuters.
Рішенням Національної комісії з охорони здоров'я і планування сім'ї вартість місячного курсу препарату для лікування гепатиту В Віреад компанії GlaxoSmithKline була знижена з 1,5 тис. юанів (229 доларів) до 490 (75 доларів), протипухлинного ЛЗ Іресса - з 15 тис. юанів (2,3 тис. доларів) до 7 тис. (1 тис. доларів).
Також було оголошено про зниження ціни на протипухлинний препарат місцевої компанії Betta Pharmaceuticals: нова вартість Ікотиніба (Icotinib), що застосовується при раку легенів складає 5,5 тис. юанів (840 доларів) проти старої ціни в 12 тис. (1,8 тис. доларів).
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У березні цього року влада Китаю заявила про намір домогтися зниження вартості імпортних препаратів, що використовуються для лікування життєзагрожуючих захворювань в рамках заходів щодо підвищення доступності медичних послуг для населення. «Ми вживає заходів, щоб задовольнити потребу людей у лікарських препаратах при цьому особлива увага приділяється вирішенню питань забезпечення дорогими оригінальними ЛЗ, які для багатьох пацієнтів занадто дорогі», - зазначила голова комітету з охорони здоров'я Лі Бін (Li Bin).