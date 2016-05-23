У світі близько 350 млн осіб щорічно стикаються з гуманітарними кризами.

Про це прес-секретар президента Туреччини Ібрахім Калин заявив на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому гуманітарного саміту, який проходить у Стамбулі, передає агентство «Анадолу».

«На сьогодні у світі близько 350 мільйонів чоловік щорічно стикаються з гуманітарними кризами. Причин тому безліч: конфлікти, стихійні лиха та кризи. Це глобальна проблема, яка повинна вирішуватися під егідою ООН за участю глав держав і урядів», - сказав Калин.

Він нагадав, що заходи саміту, який пройде в Стамбулі з ініціативи генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, стартують у Стамбулі 22 травня, а на 23 і 24 травня намічено обговорення за участю глав держав і урядів.

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За словами прес-секретаря глави Турецької держави, в Стамбулі протягом чотирьох днів будуть розглянуті всі аспекти гуманітарної допомоги.

«Існуюча система гуманітарної підтримки має безліч проблем», - повідомив Калин, нагадавши, що в багатьох країнах світу від Сирії до Сомалі, від М'янми до Палестини, від країн Африки до Афганістану, мають місце кризи.

За словами Калина, близько 80% криз пов'язані зі збройними конфліктами.

Він підкреслив, що в останні роки Туреччина перетворилася на одну з провідних країн світу за обсягами гуманітарної допомоги.

«Ми посідаємо третє або четверте місце за цим показником»,- пояснив прес-секретар президента.

Калин також акцентував увагу на тому факті, що в саміті візьме участь велика кількість глав урядів і держав, у цілому з більш як 180 країн світу, міжнародних установ і організацій.

Він повідомив, що крім офіційних засідань у рамках саміту заплановано проведення 21 додаткового заходу, а також близько 30 виставок.