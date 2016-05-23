У США в майже 300 вагітних виявили вірус Зіка
10:04, 23 травня 2016Зарубіжні новини
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Майже 300 вагітних жінок у США мали позитивні аналізи на присутність у крові вірусу Зіка.
Reuters
Про це свідчать дані, які оприлюднив Центр контролю і профілактики захворювань США, повідомляє ВВС.
У власне США присутність вірусу виявлено в 157 вагітних жінок, а ще 122 мали позитивні тести на вірус в американських територіях за межами США.
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Центр уперше оприлюднив статистику позитивних аналізів на присутність вірусу Зіка, який викликає мікроцефалію плоду.
Симптоми захворювання охоплюють підвищення температури тіла, кон’юнктивіт, головні болі і болі в суглобах, а також невеликий висип.
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