У США в майже 300 вагітних виявили вірус Зіка

Про це свідчать дані, які оприлюднив Центр контролю і профілактики захворювань США, повідомляє ВВС.

У власне США присутність вірусу виявлено в 157 вагітних жінок, а ще 122 мали позитивні тести на вірус в американських територіях за межами США.

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Центр уперше оприлюднив статистику позитивних аналізів на присутність вірусу Зіка, який викликає мікроцефалію плоду.

Симптоми захворювання охоплюють підвищення температури тіла, кон’юнктивіт, головні болі і болі в суглобах, а також невеликий висип.