Приправа каррі активує роботу мозку

В цьому впевнені вчені. Куркума, що входить до складу каррі, активує роботу мозку і рятує від втрати пам'яті у старості, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Куркумін - ключовий інгредієнт куркуми і активна діюча речовина.

Як показало дослідження людей середнього та похилого віку, які вживали капсулу з куркуміном тричі в день, краще пам'ятали речі, ніж контрольна група, яка пила плацебо. Це пояснює, чому в країнах, де часто споживають куркуму, менш поширена деменція.

Читайте такожФахівці представили список суперпродуктів, що рятують від жирових відкладеньКуркумін блокує дію шкідливих бета-амілоїдних білків, які злипаються і утворюють відкладення в мозку. Ці відкладення руйнують нейрони. Відомо, що в рамках дослідження 96 осіб 40-90 років отримували або плацебо, або 1500 міліграмів куркумину протягом року.

У тестах на вербальні навички та пам'ять люди, що приймали плацебо, демонстрували погіршення показників всього через 6 місяців. У групі, в якій пили пігулки з куркуміном, це не відбувалося. Правда, з пігулками була одна проблема: вони погано абсорбировались в шлунково-кишковому тракті.