Учені довели небезпеку харчування з низьким вмістом солі

Група вчених під керівництвом Ендрю Менте (Andrew Mente) з Макмастерського університету показала, що дієта з низьким вмістом солі, всупереч поширеній думці, не є корисною і навіть може збільшити ризик серцево-судинних захворювань. Результати роботи опубліковані в журналі Lancet, повідомляє Лента.ру. Прес-реліз доступний на сайті університету.

У міжнародному дослідженні взяли участь понад 130 тисяч осіб із 49 країн світу. Вчені намагалися знайти зв'язок між низьким споживанням солі і захворюваннями серцево-судинної системи, включаючи порушення функції серця та інсульти. Порівнювалися люди з підвищеним і нормальним артеріальним тиском.

Результати продемонстрували, що незалежно від кров'яного тиску споживання продуктів з низьким вмістом натрію пов'язане з більшою кількістю серцевих нападів, інсультів і смертей, ніж із середнім вмістом солі. Однак зниження вживання великої кількості солі до помірних доз все ж необхідне для людей з гіпертензією.

Дані показали, що існує межа, нижче якої вміст солі стає небезпечним. У той же час, високі дози натрію шкідливі, як видається, тільки для тих, хто страждає від високого тиску. За оцінками дослідників, лише десять відсотків населення в усьому світі повинні знизити вживання солі, іншим же ця дієта не принесе користі.

Читайте такожДослідження показало, чому сіль змушує людей переїдатиУ даний час дієтологи радять зменшити частку солі у своєму раціоні в цілях збереження здоров'я, однак це, навпаки, може посилити проблеми із серцем і судинами. Однак за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я систематичний прийом надмірної кількості солі — більше п'яти грамів на день — все ж призводить до підвищення тиску.