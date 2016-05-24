Зелене світло полегшує стан при мігренях - вчені

Вчені провели експеримент, в якому взяли участь 69 пацієнтів, що страждають на мігрені протягом тривалого часу – в середньому близько 19 років, пише Медпортал. Під час сильного нападу їм пропонувалося провести 20 хвилин при слабкому освітленні, а після вимикання світла просили оцінити біль за десятибальною шкалою, а також охарактеризувати її, наприклад, відзначити, чи була біль пульсуючою.

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Після цього кожного з учасників дослідження послідовно освітлювали білим, синім, зеленим, бурштиновим та червоним світлом, поступово збільшуючи інтенсивність. Між циклами робили трихвилинні перерви, коли випробовувані перебували в темряві. У ході експерименту учасники повідомляли, як змінювалася інтенсивність болю та її характеристики.

Всі кольори, крім зеленого, приводили до посилення болю у 80% добровольців. Зелене світло викликало подібні відчуття лише у половини випробовуваних, а приблизно в 20% випадків призводило до послаблення больових відчуттів. Він, на відміну від світла інших кольорів, зменшував біль навіть при малій інтенсивності.

Автори на чолі з Рамі Берштейном (Rami Burstein) вважають, що для полегшення больових відчуттів можна запропонувати пацієнтам з мігренями користуватися окулярами з зеленим селом або зеленою підсвіткою.