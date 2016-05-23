Синдром хронічної втоми змушує людей пригнічувати свої емоції

У осіб з синдромом хронічної втоми (СХВ) підвищені рівні тривоги, стресу, і вони більш схильні потамовувати неприємні емоції порівняно з людьми без цього синдрому. Крім того, у тих, хто страждає від СХВ, сильніше виражена так звана реакція боротьби або втечі. Це може погіршити їх стан, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

У дослідженні вчених з Королівського коледжу Лондона, взяли участь 160 добровольців. Половина учасників страждала від СХВ, а інші - ні. Фахівці проаналізували звіти добровольців і спостерігачів. Також до, під час і після перегляду учасниками сумного кліпу вчені стежили за їх фізіологічними реакціями, зокрема, електропровідністю шкіри. Вона зростає при сильному потовиділенні, що свідчить про активацію симпатичної нервової системи. Це і є стресова реакція боротьби або втечі.

Читайте такожЧому багато жителів міст відчувають проблеми зі сномПоловині добровольців з експериментальної та контрольної груп сказали пригнічувати свої емоції, а інші могли вільно їх висловлювати. Дослідження показало: всі добровольці з СХВ, незалежно від отриманої ними інструкції, поскаржилися на сильну тривогу і стрес. Також за їх фізіологічною реакцією було зрозуміло, що вони засмутилися сильніше, ніж учасники з контрольної групи. При цьому добровольці з СХВ намагалися приховати свої емоції.