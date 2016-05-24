В Африці виявлено штам вірусу Зіка, що ідентичний латиноамериканському - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що секвенування вірусу Зіка, виявленого в Кабо-Верде, підтвердило його південноамериканська походження.
Фахівці з Інституту Пастера, що проводили дослідження, вважають, що вірус міг бути завезений з Бразилії, повідомляє сайт ВООЗ.
Читайте такожВірус Зіку влітку може поширитися на Європу - ВООЗЗа словами директора регіонального бюро ВООЗ у країнах Африки Матшидісо Моеті (Matshidiso Moeti), виявлення в Африці південноамериканського штаму, ще раз підтверджує поширення вірусу Зіка за межі країн Латинської Америки. Станом на 8 травня 2016 року в Кабо-Верде було зареєстровано 7557 передбачуваних випадків захворювань, викликаних вірусом Зіка.
ВООЗ закликає керівництво країн, де існує ризик поширення вірусу, інформувати населення про небезпеку вірусу Зіка для вагітних жінок, а також прийняти необхідні заходи обережності.
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Раніше ВООЗ попередила про можливість поширення вірусу в деяких європейських країнах у зв'язку з літнім потеплінням. Ймовірність виявлення вірусу вище в регіонах, де відзначені популяції комарів Aedes aegypti, зокрема на північно-східному узбережжі Чорного моря. Всього в зоні помірного ризику - 18 країн, низька та дуже низька ймовірність спалаху вірусу Зіка спостерігається ще в 36 країнах.