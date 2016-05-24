Світовий банк створює фонд для боротьби з епідеміями в бідних країнах
Світовий банк розробив новий механізм швидкого фінансового реагування на епідемії та пандемії небезпечних інфекційних захворювань у бідних країнах.
Перші 50 млн доларів у фонд будуть внесені Японією, повідомляє REUTERS. В цілому розмір нового фонду складе 500 млн доларів.
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Як розповів голова Світового банку Джим Ен Кім (Jim Yong Kim), причиною розробки нового фінансового механізму швидкого реагування послужила епідемія лихоманки Ебола в країнах Африки, коли було потрібно кілька місяців для збору коштів на допомогу постраждалим від вірусу країнам. «Недавня епідемія лихоманки Ебола в Західній Африка стала трагедією, до якої ми не були готові. Вона стала сигналом до дії для всього світу», - підкреслив глава Світового банку.
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Новий механізм дозволить швидко надавати необхідні грошові кошти країнам, постраждалим від спалахів інфекційних захворювань.