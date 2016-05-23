Антибактеріальне мило не небезпечне для здоров'я

Триклозан - антибактеріальний та протигрибковий агент, що входить до складу багатьох товарів, наприклад, мила, іграшок і зубної пасти. Вважалося, що він негативно впливає на мікрофлору кишечника. Нове дослідження, проведене в Стенфордському університеті, довело: це не так, пише meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

У дослідженні брали участь 13 здорових добровольців. Деякі учасники протягом 4 місяців користувалися товарами для дому і засобами особистої гігієни (зубною пастою, милом і засобом для миття посуду), що містили триклозан. Інші використовували продукти, які триклозан не містили. Через 4 місяці добровольці помінялися місцями.

Читайте такожФітнес - одне з найбрудніших місць, довели дослідженняДослідники виміряли в учасників рівні метаболічних і ендокринних маркерів в крові, триклозану в сечі, а також провели аналіз калу на мікрофлору слини. Дослідження показало: при використанні товарів з триклозаном підвищувалася концентрація цієї сполуки в сечі. Однак на рівні метаболічних маркерів, на оральну і кишкову мікрофлору триклозан практично не впливав.