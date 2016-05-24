Тривалий прийом антибіотиків здатний порушити роботу мозку

Це може вплинути на формування нових клітин мозку. Це встановила Сюзанна Вульф з Центру Макса Делбрука молекулярної медицини. Вона з'ясувала, що є особливий тип імунних клітин, які працюють як посередник між шлунково-кишковим трактом і мозком. А, як відомо, антибіотики вбивають нормальну мікрофлору кишечника, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Отже, якщо у людини є психічні захворювання, тривалий курс антибіотиків погіршить їх перебіг. Це особливо актуально для хворих на шизофренію і депресією, у кого порушений процес формування нових клітин мозку. Шлунково-кишковий тракт і мозок спілкуються через гормони, продукти метаболізму і прямі нейронні зв'язки. Але є окрема популяція моноцитарний імунних клітин. Це ще один зв'язок.

Вульф знищила мікрофлору мишей за допомогою потужних антибіотиків. І у цих тварин відзначалося набагато менше нових нейронів у гіпокампі - центрі пам'яті. Тому у тварин також погіршувалася пам'ять. Паралельно відбувалося скорочення популяції імунних клітин у мозку - Ly6C(hi) моноцитів.

Читайте такожПрийом антибіотиків може викликати галюцинаціїДо речі, коли з мозку тварин видаляли тільки ці клітини, процес формування нових нейронів гальмувався. А коли клітини вводили тваринам, які перенесли курс антибіотиків, процес відновлювався. Що важливо, стан тварин, що приймали антибіотики, вдалося поліпшити. Були використані дві стратегії: тваринам давали суміш бактеріальних штамів (відновлювали штучно мікрофлору) або тварин змушували бігати в колесі (звертало негативний ефект прийому антибіотиків назад). І обидві стратегії працювали, про що говорив ріст популяції моноцитів, поліпшення пам'яті і посилення процесу утворення нових нейронів.