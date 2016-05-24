Фітнес-браслети видають помилки у вимірах серцевого ритму

Учені визначили, що при вимірюванні серцевого ритму популярні фітнес-браслети в середньому помиляються на 25 ударів в хвилину. Дослідження, проведене медиками Едвардом Джо (Edward Jo) і Бреттом Долезалом (Brett Dolezal), опубліковане на сайті юридичної фірми Lieff Cabrasser, за замовленням якої воно проводилося, повідомляє Лента.ру.

У своїх дослідженнях автори наукової роботи використовували професійний електрокардіограф і порівнювали його показники з даними двох фітнес-браслетів бренду Fitbit: Charge HR і Surge. В ході дослідження 43 людини мали фізичні навантаження протягом 65 хвилин. За словами медиків, найбільші розбіжності між вимірами були зафіксовані під час вправ середньої та високої інтенсивності.

Читайте такожФізичні навантаження сприяють роботі мозку - дослідженняУ відповідь на публікацію дослідження в Fitbit назвали його заангажованим і необґрунтованим. Єдиною метою цих вимірювань, на думку розробників, є пошук підстави для судового позову, за допомогою якого юристи намагаються роздобути гроші їх компанії. Виробники фітнес-браслетів також звернули увагу на відсутність доказів того, що кардіограф, що використовувався в ході дослідження, дійсно є професійним приладом і був справний.

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