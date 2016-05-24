Франція посилить вимоги до проведення клінічних досліджень

Вимоги до організації КД були переглянуті після того, як у січні цього року в ході випробувань експериментального препарату португальської компанії Bial постраждали 6 добровольців, один з яких помер, пише Ремедіум з посиланням на The Washington News.

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Згідно зі звітом Генеральної інспекції соціальних справ Франції (IGAS), умови проведення клінічних досліджень французькою компанією Biotrial повністю відповідали французькому законодавству. Проте були виявлені порушення при інформування влади про нещасні випадки, що виникли в ході КД.

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Нагадаємо, що до участі у першій фазі клінічних випробувань ЛЗ, організованих приватної дослідницької компанією Biotrial, було залучено 90 здорових добровольців. Згідно з офіційною інформацією, шестеро постраждалих волонтерів почали приймати пероральний препарат 7 січня 2016 року. На наступний день один з них поступив в лікарню, де у нього була діагностована смерть головного мозку. За прогнозами лікарів, ще троє добровольців можуть залишитися інвалідами.