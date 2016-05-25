Аспірин ефективний за вторинної профілактики інсульту

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі The Lancet, повідомляє Ремедіум.

Для оцінки ефективності автори роботи проаналізували медичні дані 15,7 тис. пацієнтів, які брали участь у 12 дослідженнях ефективності аспірину у вторинній профілактиці інсульту. Згідно зібраної інформації, застосування аспірину приблизно на 60% знижує ризик повторного ішемічного інсульту протягом 6 тижнів.

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При відсутності лікування, протягом двох днів після транзиторної ішемічної атаки інсульт розвивається в 5% випадків, в 10% - протягом тижня, і в 15% випадків – протягом місяця.

Автори дослідження відзначають, що доцільним було б інформування населення про важливість прийому аспірину після передбачуваних транзиторних ішемічних атак.