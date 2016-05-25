UNITAID ініціював проект щодо боротьби з латентною формою туберкульозу

Виконавчий директор UNITAID Леліо Мармору (Lelio Marmora) заявив, що організація направить 40-80 млн доларів на лікування пацієнтів з латентною формою туберкульозу, які перебувають у групах високого ризику щодо розвитку активної форми захворювання, повідомляє Голос Америки.

Новий проект допоможе до 2035 року перемогти туберкульоз. Планується, що в рамках проекту пацієнтам, що потребують превентивної терапії, буде надано доступ до необхідних лікарських препаратів.

За даними ВООЗ, щорічно від туберкульозу помирає близько 1,5 млн осіб, при цьому близько третини населення можуть страждати латентною формою захворювань, не підозрюючи про це.

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Раніше в цьому місяці ВООЗ представила нові рекомендації по швидкому і ефективному лікуванню туберкульозу з множинною лікарською стійкістю. Так, був рекомендований перехід на скорочений курс терапії, розрахований на 9-12 місяців, а не на стандартні 18-24. Як зазначили в міжнародній організації, пацієнтам часто складно протягом тривалого часу вживати протитуберкульозні препарати через їхню токсичність та велику кількості побічних ефектів. Скорочення терміну терапії повинно підвищити прихильність пацієнтів до лікування.