Повторний інфаркт протягом 4-х років розвивається у щочетвертого пацієнта

У своїй роботі вчені вивчили медичну інформацію про майже 25 тис. пацієнтів, зібрану в британській базі даних CALIBER. Для аналізу відбиралися дані про госпіталізацію та смертність хворих із інфарктом. Автори встановили, що з 25 тис. пацієнтів з інфарктом, які звернулися в лікарню з 1 січня 1998 року по 25 березня 2010, у 24,3% протягом чотирьох років повторно стався серцевий напад, пише Ремедіум з посиланням на MedicalXpress.

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Автори роботи підкреслюють, що при діабеті ризик розвитку повторного інфаркту зростав на 44%, при мерехтливій аритмії – на 63%, при периферичній артеріальній хворобі – на 38%, при хронічній обструктивній хворобі легень – на 28%. За словами авторів, на ймовірність повторного інфаркту також впливають вік пацієнтів і соціальне становище.