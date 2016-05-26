Плач дитини впливає на мозок дорослих

Дослідники з Університету Торонто (University of Toronto) провели дослідження, в якому учасникам пропонувалося виконати ряд інтелектуальних тестів і паралельно злучати запису дитячого плачу або сміху, пише Медпортал.

Учасники проходили випробування,в якому потрібно говорити назви кольорів, написані різними кольорами. В ході тестування кожен доброволець проходив електроенцефалограму. Виявилося, що звуки дитячого плачу сильніше відволікали учасників від завдання, знижуючи рівень їх уваги. Під плач люди виконували завдання набагато повільніше.

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Загалом, дитячий плач знижує уважність дорослих, причому незалежно від того, чи є вони батьками цієї дитини або сторонніми людьми.

Крім того, плач викликав когнітивний конфлікт, який виражався у тому, що одночасно необхідно було реагувати на плач дитини, а також виконувати завдання. Джоанна Дудек (Joanna Dudek) пояснює, що батькам постійно доводиться одночасно справлятися з кількома завданнями. Поступово вони вчаться вирішувати і вибирати, яка їх завдань є пріоритетною і варто негайно реагувати на плач.