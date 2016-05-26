У Британії заборонили курильні суміші

Закони, які встановлюють кримінальне покарання за виготовлення і поширення подібних речовин, набули чинності в ніч на четвер.

Заборона поширюється на спайси, звеселяючий газ, сальвію дівінорум і мефедрон. Спайс і мефедрон позиціонуються як синтетичні аналоги заборонених наркотиків - МДМА та марихуани.

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У минулому році в Британії сталося близько 100 смертей, пов'язаних із "легальними наркотиками". Відповідно до нового закону, їх поширення каратиметься строком до семи років.

Український уряд вніс курильні суміші до списку заборонених речовин у жовтні 2014 року.