У Британії заборонили курильні суміші
11:34, 26 травня 2016Зарубіжні новини
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У Великобританії в четвер набула чинності заборона на так звані "легальні наркотики" - насамперед курильні суміші і "звеселяючий газ".
У Британії заборонили "легальні наркотики" курильні суміші і "звеселяючий газ". / blog.sharff.com.ua
Закони, які встановлюють кримінальне покарання за виготовлення і поширення подібних речовин, набули чинності в ніч на четвер.
Заборона поширюється на спайси, звеселяючий газ, сальвію дівінорум і мефедрон. Спайс і мефедрон позиціонуються як синтетичні аналоги заборонених наркотиків - МДМА та марихуани.
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У минулому році в Британії сталося близько 100 смертей, пов'язаних із "легальними наркотиками". Відповідно до нового закону, їх поширення каратиметься строком до семи років.
Український уряд вніс курильні суміші до списку заборонених речовин у жовтні 2014 року.
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