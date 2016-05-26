Криза 2008 року призвела до зростання показників смертності внаслідок раку

Такі дані нового дослідження, результати якого вийшли в медичному журналі Lancet.

Науковці з'ясували, що в наступні два роки після кризи сталося на 260 тисяч більше смертей, пов'язаних із раком.

Це пов'язують зі зростанням безробіття та зниженням витрат на охорону здоров'я.

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Водночас у країнах, де медичне страхування поширюється на всіх громадян, наприклад Британії та Іспанії, збільшення смертей не зафіксували.

У світі щороку помирає від раку близько 8 мільйонів людей.

Керівник згаданого дослідження Маібен Марутаппу з Імперського коледжу Лондона каже, що зрозуміти, як економічна активність впливає на профілактику раку, вкрай необхідно.