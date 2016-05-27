Ожиріння асоціюється зі зміною в роботі генів

Перевіривши активність генів в клітинах різних органів, вчені прийшли до висновку, що у людей з ожирінням відбуваються зміни в роботі генів, повідомляють Новини Ізраїлю.

Саме ці зміни, на думку дослідників, і викликають такі хвороби як рак, хвороби серця і судин, остеопороз та інші захворювання.

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При цьому вчені поки не знають, чи є ожиріння причиною зміни роботи генів, або ж збій на генному рівні викликає ожиріння.