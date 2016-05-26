Інтернет викликає емоційне вигорання

Вигорання - це емоційне і (або) фізичне виснаження, зниження мотивації внаслідок тривалого стресу або розчарування. За словами фахівців, регулярне використання інтернету позбавляє підлітків інтересу до навчання. А це, в свою чергу, збільшує ризик інтернет-залежності, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Economic Times.

Вчені проаналізували дані понад 3000 підлітків з Гельсінкі у віці від 12 до 14 та від 16 до 18 років. В першу групу входили учні 6 класу, які народилися в 2000 році, а в другу - учні старших класів, які народилися в 1997 році. Дослідники виявили: інтернет-залежність зазвичай розвивалася у підлітків, які втратили інтерес до навчання.

Читайте такожТелефони та інтернет провокують проблеми психіки у студентівВ старшому підлітковому віці симптоми депресії і вигорання частіше зустрічалися серед дівчат, ніж серед хлопчиків. При цьому хлопчики страждали від інтернет-залежності частіше дівчаток. Дослідники вважають: підвищення мотивації до навчання, активна участь у житті школи та зміцнення психічного здоров'я захистять підлітків від інтернет-залежності.