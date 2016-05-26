Акупунктура полегшує симптоми менопаузи - відкриття

У дослідженні, проведеному співробітниками Баптистського медичного центру Вейк Форест, взяли участь 209 жінок у віці від 45 до 60 років, у яких вже, як мінімум, три місяці не було менструації. Крім того, учасниці за останні два тижні, принаймні, чотири рази на день відчували припливи або страждали від нічної пітливості, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Жінки пройшли обстеження, а потім їх розділили на дві групи. Перша група відвідувала сеанси акупунктури протягом 6 місяців, а друга - ні. Потім групи помінялися місцями. За півроку учасниці могли пройти до 20 процедур акупунктури, що проводилися досвідченими фахівцями. Дослідження показало: через 8 сеансів спостерігалися суттєві поліпшення.

Читайте такожАконіт - потужний природний антидепресантВ цілому за 6 місяців частота припливів у жінок знизилася на 36,7%. Позитивний ефект зберігався цілий рік. Учасниці зазначили, що вираженість симптомів зменшилася на 29,4% порівняно з початком дослідження. У групі, яка не ходила на сеанси протягом останніх 6 місяців дослідження, частота виникнення симптомів до кінця зросла на 6%. Однак вона все одно виявилася на 31% нижче, ніж на початку дослідження. Побічних ефектів зареєстровано не було.