Грудне вигодовування захищає дітей від вушних інфекцій

Фахівці з Національного Дитячого Госпіталю Колумбуса опитали 491 мам. Жінки, що годували дітей винятково сумішами, не брали участь в дослідженні. Три з чотирьох учасниць протягом першого року життя дитини комбінували грудне вигодовування зі зцідженим молоком і сумішами, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Вчені виявили, що місяць годування груддю на 4% зменшував ризик вушних інфекцій у немовлят. У дітей, яких годували грудьми протягом 6 місяців, ризик виявився знижений на 17%. Серед немовлят, яких протягом місяця годували з пляшечки, ймовірність інфекцій була підвищена на 14 відсотків, а у тих, хто харчувався так протягом 6 місяців, - на 115%.

Читайте такожБіологи розкрили секрет грудного молокаФахівці припускають: ймовірно, в процесі годування у пляшечці створюється негативний тиск. Він досягає середнього вуха і збільшує ризик інфекцій. Крім того, дослідження показало, що харчування грудним молоком протягом перших 6 місяців життя на 30% знижувало ризик діареї.