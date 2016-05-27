Депресія заважає жінкам завагітніти - дослідження

У жінок, які страждають від важкої депресії, ймовірність завагітніти в певній фазі менструального циклу на 38% менша, ніж у представниць прекрасної статі з низьким рівнем депресії. Це з'ясували вчені з Бостонського університету. Фахівці проаналізували дані понад 2100 жінок, які планували вагітність, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Учасниці відповіли на ряд питань. Наприклад, їх запитали про симптоми депресії та прийняті психотропні препарати. У 22% жінок раніше діагностували депресію. 17,2% раніше приймали психотропні препарати, а 10,3% пили їх на момент опитування. Дослідження показало, що депресія суттєво зменшувала ймовірність зачаття.

Читайте такожКількість абортів в розвинених країнах впала до історичного мінімумуКрім того, прийом бензодіазепінів, що мають седативний ефект, знижував шанси завагітніти. Попередні дослідження показали: депресія порушує процеси вироблення гормонів, що впливають на менструальний цикл і ймовірність зачаття.