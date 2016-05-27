Антидепресанти ефективні при різних захворюваннях - медики

Для чого саме, з'ясували канадські вчені з Університету Макгілла (McGill University). Дженна Вонг (Jenna Wong) та її колеги проаналізували медичні записи, зроблені в період з 2006 по 2015 рік. За цей час 158 квебекських лікарів виписали приблизно 102 тисячі рецептів на антидепресанти, пише Медпортал з посиланням на іноземні ЗМІ. При цьому лише в половині випадків (55%) ці препарати призначалися для лікування депресії. Крім того, лікарі призначали ці ліки для боротьби з тривожними розладами (18,5%), безсоння (10%), хронічними болями (6%) і панічними розладами (4%).

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У деяких випадках лікарі призначали антидепресанти, хоча ці препарати не входили у список ліків, рекомендованих для лікування цих станів – наприклад, при мігрені, порушеннях травлення або синдромі дефіциту уваги. Антидепресанти також виписувалися пацієнтам з булімією, посттравматичним стресовим розладом і проблемами з роботою сечостатевої системи.

Дослідники пояснюють, що багато лікарів виписують антидепресанти при мігрені або фіброміалгії. Проте в даний час невідомо, наскільки ефективні препарати виявляються при цих захворюваннях і як саме вони працюють. Частота використання антидепресантів збільшується у всьому світі, так, у США з 1988-1994 років до 2005-2008 років вона зросла на 400%.