Китаєць вимагає 2 мільйони юанів за неправильно поставлений діагноз

53-річний Ян Шоуфа (Yang Shoufa), житель повіту Чженпінь провінції Хенань, вимагає 2 мільйони юанів (близько 300 тисяч доларів) як компенсацію за те, що в 2004 році йому помилково поставили діагноз ВІЛ. Тоді проводилася перевірка здоров'я по всій провінції, обстеження пройшли понад 280 тисяч осіб, повідомляє Медпортал.

Чоловік приймав необхідні при ВІЛ медикаменти, а також щорічно здавав аналіз на кількість у крові CD4+ T-лімфоцитів. У 2012 році він з'ясував, що діагноз був помилковим. Чжу Цянь (Zhu Qian), директор інституту профілактики ВІЛ Центру по боротьбі з захворюваннями провінції Хенань (Henan provincial disease control), говорить, що показники Яна Шоуфа були вищими, ніж в інших пацієнтів, але не настільки, щоб це когось насторожило. Ще до постановки діагнозу постраждалий від помилки відчував, що його здоров'я погіршується. Тому у нього також не викликав підозр висновок лікарів. «Коли мені повідомили, що у мене ВІЛ, я повірив, вирішив, що це моя доля», — сказав він. При цьому повторний аналіз того ж зразка крові, за яким медики зробили висновок про наявність у Яна Шоуфа вірусу, знову показав позитивний результат. У Чжаофан (Wu Zhaofang), керівник Центру по боротьбі з захворюваннями повіту Чженпінь (Zhenping disease control center), повідомив, що обладнання було справне. На його думку, це означає, що хтось змішав кров 53-річного чоловіка з кров'ю хворого на ВІЛ.

Читайте такожВ організмі людини виявили клітини, які нейтралізують ВІЛ-інфекціюЗараз адміністрація селища, де живе Ян Шоуфа, спільно з управлінням охорони здоров'я регіону вирішує питання про суму компенсації. Сам китаєць, який живе на отримані від приватного візництва гроші, сказав, що не знає, скільки має заплатити йому держава. Він додав, що через чиюсь недбалість втратив здоров'я і сім'ю.

Чжу Цянь заявив, що цей інцидент став тривожним дзвінком. За його словами, необхідно вживати серйозні заходи безпеки, щоб подібна ситуація більше ніколи не повторилася.