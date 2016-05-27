Вживання свіжих фруктів під час вагітності підвищує IQ майбутнього дитини

Чим більше фруктів вживає вагітна жінка, тим вищим буде рівень інтелекту у її дитини. Це з'ясували фахівці з Університету Альберти, проаналізувавши дані 688 дітей. Дослідники врахували фактори, які могли вплинути на результати, розповідає meddaily.ru з посиланням на Prothom Alo.

Отже, дослідження показало, що діти матерів, які споживали більше фруктів під час вагітності, у віці до одного року краще справлялися з тестами на рівень розвитку. У рік IQ у дітей, матері яких в середньому вживали 6-7 порцій фруктів або фруктового соку в день, виявився вищим на 6-7 пунктів.

Читайте такожКому не можна їсти полуницюТакож вчені провели дослідження на плодових мушках. За словами фахівців, у мушок є 85% генів, що беруть участь в процесі функціонування мозку у людей. Дослідники виявили, що у потомства мушок, яким давали фруктовий сік, пам'ять була істотно кращою.