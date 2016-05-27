Трудоголики схильні до психічних розладів

За словами дослідників з Університету Бергена, у трудоголиків підвищений ризик розвитку психічних захворювань, таких як тривожний розлад і депресія. Так, людина, що заповнює своє життя роботою, може мати серйозні психологічні проблеми, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Фахівці проаналізували дані 16426 працівників. Дослідники вивчали зв'язок між трудоголізмом і психічними розладами. Дослідження показало: у 32,7% трудоголіків були симптоми синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) у порівнянні з 12,7% учасників з контрольної групи.

Читайте такожДепресія заважає жінкам завагітніти - дослідження25,6% трудоголіків і 8,7% добровольців з контрольної групи страждали від обсесивно-компульсивного розладу. Тривожний розлад вчені виявили у 33,8% і 11,9% з тих, хто не був трудоголиком. Крім того, у 8,9% трудоголиків і 2,6% учасників з контрольної групи фахівці помітили ознаки депресії. Дослідники поки не знають, трудоголізм є причиною або наслідком психічних розладів.