Експерти просять ВООЗ перенести Олімпійські ігри з Ріо-де-Жанейро через вірус Зіка

Звернення, направлене генеральному директорові Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен, розміщене на сайті rioolympicslater.org, передає РБК.

При цьому вчені не закликають скасовувати змагання. Вони підкреслюють, що заразитися вірусом можуть 500 тис. іноземних туристів, які збираються відвідати ігри. Автори звернення попереджають, що ситуація може погіршитися, якщо захворювання почне поширюватися в бідних країнах Африки та Південної Азії.

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«Йти на ризик тільки заради ігор, які можуть відбутися навіть у разі їх перенесення, неетично», - говориться в листі, який підписали 152 особи.

Вони нагадують, що Ріо-де-Жанейро посідає друге місце серед бразильських міст з найбільшою кількістю ймовірних випадків захворювання. Система охорони здоров'я в цьому місті дуже ослаблена, а епідемія скоріше посилюється, ніж вщухає, зазначають вони. Експерти порекомендували ВООЗ скликати незалежну консультаційну групу, яка і прийме рішення з цього питання.

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро відбудуться в серпні 2016 року.

Лихоманка Зіка передається через укуси комарів виду Aedes. Її симптомами є гарячка, висип, головний і біль в суглобах, набрякання суглобів. Вакцину від вірусу Зіка ще не розроблено.