МОЗ Бразилії не бачить необхідності у перенесенні Олімпійських ігор через вірус Зіка

Заяву відомства опублікувала у п'ятницю ввечері газета Folha de S. Paulo, передає ТАСС.

«Захворювання, переносниками яких є комарі Aedes aegypti, зокрема (лихоманки) Зіка, денге і чікунгунья, - не мають властивості поширюватися у ту пору року, на яку заплановано Олімпіаду в Бразилії. У 2015 році, наприклад, у серпні було виявлено найменше число випадків денге в країні», - йдеться в документі.

У МОЗ Бразилії також підкреслили, що вірус Зіка на даний час присутній у 60 країнах світу, а населення Бразилії становить лише 15% від загального числа людей, які можуть заразитися ним.

«Під час зустрічі з міністром охорони здоров'я Рікарду Баррусом генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен підтвердила, що відвідає гри. Це може розглядатися як підтвердження того факту, що безпека у цей період буде забезпечена», - додали у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, раніше понад 150 експертів в області медицини підписали лист з проханням перенести Олімпійські ігри 2016 року з Ріо-де-Жанейро або відкласти їх у зв'язку з епідемією вірусу Зіка.

«Йти на ризик тільки заради ігор, які можуть відбутися навіть у разі їх перенесення, неетично», - говориться у листі.

Його автори нагадують, що Ріо-де-Жанейро посідає друге місце серед бразильських міст з найбільшою кількістю ймовірних випадків захворювання. Система охорони здоров'я в цьому місті дуже ослаблена, а епідемія скоріше посилюється, ніж вщухає, зазначають вони. Експерти порекомендували ВООЗ скликати незалежну консультаційну групу, яка і прийме рішення з цього питання.

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро мають відбутися з 5 по 21 серпня 2016 року. Це будуть перші Олімпійські ігри, які проведуть в Південній Америці. Паралімпіада відбудеться з 7 по 18 вересня 2016 року.