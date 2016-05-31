У США виявили інфекцію, яка не піддається лікуванню антибіотиками

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американський державний центр по контролю і профілактиці захворювань.

Кажуть, що це інфекційне захворювання не реагує на жоден з антибіотиків. З таким випадком медики зіткнулися в штаті Пенсільванія, намагаючись вилікувати інфекцію сечостатевих шляхів у пацієнтки.

Як зазначає MIGnews.com.ua глава центру Томас Фріден заявив, що "ми ризикуємо опинитися в постантибіотичному світі".

Виявлена бактерія заражена фрагментом ДНК під назвою MCR-1, який передає їй несприйнятливість до антибіотиків, пояснює видання. На неї не діє навіть колістин, який використовують, коли інші антибіотики не надають потрібного ефекту.

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Це перший такий випадок у США.

Про виявлення гена MCR-1 у листопаді повідомляли дослідники Південно-Китайського сільськогосподарського університету (SCAU).

"Поява MCR-1 вказує падіння останньої групи антибіотиків, поліміксинів, перед резистентністю, що передається з плазмідами. Хоча зараз MCR-1 обмежений Китаєм, невдовзі він може повторити долю інших глобально поширених механізмів стійкості, таких як NDM-1", - підкреслили автори досліджень.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами вчених, від супербактерій до 2050 року будуть вмирати 10 мільйонів чоловік щороку, якщо світ не почне діяти вже зараз.