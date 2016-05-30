96-річний автор прийому Геймліха врятував життя жінці

Спосіб порятунку людини, яка вдавилася їжею, був вперше представлений в 1970-х роках. Він полягає в різкому натисканні кулаком на живіт потерпілого, при цьому рятівник має бути позаду, повідомляє ВВС.

Цим способом Геймліха вдалося врятувати 87-річну жінку, яка поперхнулася шматком гамбургера в будинку для літніх людей в місті Цинциннаті, штат Огайо.

У 2003 році Генрі Геймліх розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі, що йому самому довелося застосувати на практиці винайдений ним метод тільки один раз, коли він допоміг чоловікові, який вдавився їжею в ресторані.

Як зазначає син доктора Філ Геймліх, винахідник прийому регулярно проводить зустрічі з тими, хто його застосовував, і з тими, кому він допоміг вижити.

Генрі Геймліх відомий і іншими винаходами в галузі медицини. Зокрема, він створив так званий клапан Геймліха, за допомогою якого можна врятувати людину, поранену в легеню.