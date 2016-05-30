Хміль має властивості, що здатні захищати клітини мозку

Шведські і фінські вчені прийшли до висновку, що пиво допомагає запобігти розвитку хвороби Альцгеймера — алкогольний напій уповільнює накопичення амілоїдних бляшок. Однак ні механізм цього впливу, ні роль конкретної дози напою поки що не встановлені. Про відкриття повідомляється в журналі Alcoholism: Clinical and Experimental Research, а коротко про нього розповідає Лента.ру з посиланням на Popular Science.

Вчені розглянули зв'язок між вживанням різних алкогольних напоїв і накопиченням бета-амілоїдів у головному мозку. Всього було обстежено 125 чоловіків у віці 35-70 років з Фінляндії, які померли від різних причин.

Оцінювалося вживання алкоголю (анкет, які заповнювали родичі померлих), концентрація бета-амілоїдів (по зрізах мозку) і наявність четвертої ізоформи аполіпопротеїну E — найважливішого генетичного фактора ризику хвороби Альцгеймера (ДНК, витягнутої зі зразків м'язової тканини).

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У 2015 році китайські вчені з'ясували, що ксантогумол (речовина, яка міститься у хмелі) захищає клітини мозку від руйнувань і здатний зупинити наступ хвороби Альцгеймера.

При цьому дослідники зі всього світу згодні з тим, що, незважаючи на окремі позитивні сторони, вживання алкоголю (у будь-якій формі і кількості) руйнівно впливає на організм людини, а також нерідко призводить до соціально небезпечної поведінки.