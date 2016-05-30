Нові дані дають надію у лікуванні шизофренії

Команда фахівців з Китаю і Великобританії виявила, що мозок може боротися з шизофренією. Ймовірно, відкриття дослідників призведе до створення нових методів лікування цього психічного розладу. У дослідженні взяли участь 98 хворих на шизофренію та 83 психічно здорові добровольці, пише meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Вчені просканували мозок учасників і застосували коваріаційний аналіз. Вони порівняли розміри мозкової тканини. Дослідники виявили, що у хворих на шизофренію мозок, незважаючи на серйозні пошкодження тканин, намагався реорганізувати себе. Можливо, він намагався врятувати себе або мінімізувати збиток.

Читайте такожЧи успадковуються психічні хворобиДо речі, співробітники Інституту Сенгера вивчили геноми понад 16000 осіб з Великобританії, Фінляндії і Швеції, в тому числі 5341 хворого шизофренією. Фахівці встановили: мутація в гені SETD1A підвищувала ризик шизофренії у 35 разів. За словами вчених, носієм цієї мутації є приблизно кожен 1000 хворий на шизофренію.