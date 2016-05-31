Аспірин звинуватили у провокуванні сліпоти і погіршення зору

Тисячі людей регулярно приймають аспірин для запобігання серцевих нападів і інсультів. Але нещодавно австралійські вчені виступили з попередженням. Вони вважають, що активне споживання аспірину може призвести до погіршення зору і навіть сліпоти, передає meddaily.ru з посиланням на "Петербурзький вісник".

Цей негативний ефект був виявлений в ході експериментів за участю кількох тисяч добровольців. Так, протягом 15 років експерти аналізували звички респондентів, які могли призвести до проблем із зором. В результаті у 9,3% добровольців, які брали медичні препарати на основі ацетилсаліцилової кислоти, була діагностована макулодистрофія - патологія, що вражає сітківку ока і порушує центральний зір. А в групі тих, хто не приймав аспірин, ризик сліпоти виявився підвищений лише у 3,7% осіб.

Читайте такожАспірин ефективний при вторинній профілактиці інсульту Між тим, в останні роки аспірин став подобою Грааля від медицини. Приміром, онкологи зробили сенсаційне відкриття: якщо в стандартну протиракову терапію додати аспірин, то шанси на виживання підвищаться вдвічі. Пацієнти з шлунково-кишковими пухлинами, які приймали аспірин після постановки діагнозу, мали 75%-і шанси на виживання через п'ять років у порівнянні з 42%-ми шансами у людей, які не приймали аспірин.

Тромбоцити в крові склеюються для зупинки кровотечі. Але вони також склеюються навколо пухлини, що дозволяє раку ховатися від імунної системи. Аспірин розріджує кров, отже, роблячи рак видимим для захисних систем організму. Тобто ріст пухлини зупиняється, як і її поширення по тілу.

Читайте такожАспірин ефективний при раку - дослідженняУ випробуваннях аспірину взяли участь приблизно 14000 пацієнтів з пухлинами. Зокрема, були пухлини в стравоході, товстій і прямій кишці. 30,5% з них пили аспірин до виявлення раку, 8,3% почали пити після постановки діагнозу, а 61,6% аспірин не пили зовсім. В цілому 28% пацієнтів залишалися в живих через мінімум п'ять років після діагностування раку.

Але люди, які почали приймати аспірин після діагностування раку, мали більше шансів на виживання. Виняток становив рак підшлункової. Фахівці підкреслюють: аспірин може стати універсальним засобом для ракових хворих. Він відрізняється низькою вартістю і відносно невеликою кількістю побічних ефектів.