У ЄС застосовуватимуть генну терапію при тяжкому імунодефіциті у дітей

Європейські регулятори зареєстрували генну терапію при важкому комбінованому імунодефіциті, пов'язаного з дефіцитом аденозиндеамінази (ADA-SCID), розроблену компанією GlaxoSmithKline у співпраці та італійськими вченими, повідомляє Reuters.

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Індивідуальна терапія для педіатричного застосування, схвалена під торговим найменуванням Стримвеліс (Strimvelis). При проведенні Стримвеліс пацієнтові вводяться аутологічні гемопоетичні клітини CD34+, трансдуковані in vitro аденовектором, що експресує аденозиндеаміназу.

У клінічних дослідженнях, які пройшли за участі 12 дітей, було показано, що застосування Стримвеліса сприяло досягненню трирічної виживаності в 100% випадків. У рамках інших КД, терапія була проведена 18 дітям 7-13 років тому. На даний момент всі учасники досліджень живі. При пересадці кісткового мозку – стандартному лікуванні ADA-SCID – виживаність становить 82%.

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ADA-SCID є рідкісною формою спадкового імунодефіциту, при якому хворі вкрай вразливі перед інфекційними хворобами і змушені перебувати в стерильному середовищі. В Європі ADA-SCID щорічно виявляється у 15 дітей.