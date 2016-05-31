Вперше в навколишньому середовищі Пакистану не виявлено поліовірус

Вперше в історії країни поліовірус не був виявлений в зібраних пробах, що свідчить про прогрес у боротьбі з вірусом, пише Ремедіум.

Читайте такожУ Пакистані під час вакцинації від поліо застрелили 7 людейГолова Національного центру управління діями у надзвичайних ситуаціях д-р Рана Сафдар (Rana Safdar) розповів, що в середині квітня під наглядом представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) було зібрано 40 зразків з навколишнього середовища в 14 містах Пакистану: всі вони виявилися негативними. За словами Сафдара, отриманий результат свідчить про можливість ерадикації вірусу за допомогою поточної програми імунізації.

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На даний момент Пакистан і Афганістан залишаються єдиними країнами, ендемічними щодо поліомієліту. У квітні цього року 150 держав одночасно перейшли з тривалентної на бівалентну інактивовану вакцину проти поліомієліту. У ВООЗ прогнозують, що захворюваність на поліомієліт може бути зведена до нуля вже до кінця цього десятиліття.