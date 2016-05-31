ВООЗ закликає перейти на прості упаковки сигарет

Як заявляють експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, очікується, що ця цифра зросте до восьми мільйонів смертей на рік до 2030 року, при цьому 80% жертв хвороб, яким можна було б запобіги, проживатимуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Захворювання, пов'язані з вживанням тютюну, є однією з наймасштабніших загроз у сфері громадського здоров'я, що знало будь-коли людство.

Вживання тютюну є однією з основних причин розвитку неінфекційних захворювань (НІЗ). У 2012 році НІЗ стали причиною смерті 16 мільйонів людей у віці до 70 років, причому 82% з них жили в країнах, що розвиваються.

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На думку ВООЗ та Секретаріату Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну (РКБТ ВООЗ) кроки по переходу на просту (стандартизовану) упаковку дозволяють знизити попит на тютюнові вироби і таким чином врятувати життя людей.

Під простою упаковкою тютюнових виробів розуміється обмеження або заборона на використання логотипів, кольорів, зображень тютюнових марок або пропагандистської інформації на упаковці, за винятком торговельних найменувань та найменувань виробів, зображених стандартним кольором і гарнітурою.

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У грудні 2012 року Австралія стала першою країною, що повністю перейшла на просту упаковку. З 20 травня 2016 року Франція і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії також почали підготовку до переходу на просту упаковку. Ірландія також готується прийняти відповідні заходи, інші країни поки вивчають цю можливість.

«Проста упаковка знижує привабливість тютюнових виробів. Вона вбиває весь гламур тютюну, тютюн вбиває людей, — зазначила Генеральний директор ВООЗ д-р Маргарет Чен. — Вона обмежує можливості реклами і просування тютюнових виробів. Вона залишає менше можливостей для розміщення на упаковці та етикетках дезінформації. Крім того, вона підвищує ефективність попереджень про шкоду для здоров'я».

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На думку д-ра Дугласа Бетчера, директора Департаменту ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань, Всесвітній день без тютюну в цьому році невипадково проходить під гаслом «Готуйтеся до переходу на просту упаковку». Це говорить про набирає чинності напрямку загальносвітових зусиль по боротьбі з розповсюдженням тютюнових виробів, які щорічно вбивають шість мільйонів людей по всьому світу.

«Проста упаковка стає глобальним явищем, — говорить д-р Бетчер. — У тютюновій промисловості був час підготуватися до переходу на просту упаковку. Приємно бачити, що все більше країн ігнорують маневри тютюнової індустрії і ставлять на перше місце здоров'я населення, знижуючи попит на тютюнові вироби за рахунок впровадження простої упаковки».