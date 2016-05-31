Лікарняна обстановка заважає хворим відновлювати сили

Вчені виявили фактор, який здатний гальмувати одужання пацієнтів. Йдеться про шум, видаваний різними апаратами у відділенні інтенсивної терапії, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Як показав аналіз, у більшості відділень рівень шуму іноді досягає 101 децибела. Такий же рівень у мотоцикла, у вантажівки або в кіно під час гучної екшн-сцени фільму.

Читайте такожМіський шум небезпечний для життя - дослідженняДаний рівень шуму здатний привести до нестачі сну у пацієнтів. А це буде заважати відновленню. Бельгійські експерти встановили: в середньому рівень шуму в області ліжка пацієнта сягає 52,8 децибела вночі і 54,6 децибела вдень. Аналогічні показники у гучної посудомийної машини. За добу фіксувалося 14 сплесків шумового забруднення вище 80 децибел. Подібний рівень спостерігається в шумному ресторані, на вулиці або коли люди кричать. Найвищий показник - 101,1 децибел (як у дрилі).

Читайте такожШум призводить до порушення пам'ятіНа сестринському посту середній показник був 52,6 вночі і 53,9 децибела вдень з 11 сплесками, що перевищують 80 децибел (максимум - 90,6 децибел). Між тим, міжнародні норми встановлюють допустимі значення нижче 35 децибел, а максимум - 40 децибел вночі. Для порівняння: 60 децибел - це розмова двох людей, що відбувається на відстані метра. Також варто враховувати, що електронні звуки від апаратури більше дратують, ніж голоси людей.