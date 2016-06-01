За пульсом можна передбачити тривалість життя - відкриття

Вчені Технічного університету Мюнхена з'ясували, що зміни в частоті серцевих скорочень (ЧСС) багато говорять про стан здоров'я. Попередні дослідження показали: повний цикл дихання корелює з пульсом. У новому дослідженні фахівці зосередилися на видиху, зокрема, на тому моменті, коли ЧСС в нормі повинна знижуватися, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні взяли участь 950 осіб, які перенесли серцевий напад. У добровольців незабаром після інфаркту оцінювали пульс і дихальні цикли. Вчені шукали людей з синусовою дихальною аритмією. Вона характеризується нерівномірним генеруванням імпульсів збудження в синоатриальному вузлі, який контролює серцебиття. Порушення пов'язане із змінами наповнення серця кров'ю при диханні.

Читайте такожАритмія більш небезпечна для здоров'я жінокФахівці обстежували учасників кожні шість місяців протягом п'яти років. Дослідники виявили: у добровольців з менш вираженою дихальною аритмією ризик передчасної смерті виявився підвищений. Люди з незначною аритмією за час дослідження вмирали в п'ять разів частіше учасників з більш помітною аритмією.