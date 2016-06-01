Наркотичні знеболювальні подовжують хронічний біль

Для того, щоб прийти до таких результатів, автори провели експеримент на лабораторних щурах, пише Медпортал. Тваринам наклали шви на сідничний нерв, викликавши у них больові відчуття. Таким чином вони спробували зімітувати хронічну біль, яку багато людей відчувають після інсульту або при діабетичній нейропатії. Через десять днів після операції одній групі гризунів призначили п'ятиденний курс морфіну, а іншій – плацебо.

Пітер Грейс (Peter Grace) та інші дослідники спостерігали за тим, як йшов процес загоєння. Виявилося, що щури, які одержували морфін, відновлювалися в два рази довше, ніж ті, кому кололи плацебо. Ці тварини були більш чутливі до болю, незважаючи на те, що вони отримували опіоїдний анальгетик. Больова чутливість у щурів, яким не давали морфін, повністю відновилася через 6 тижнів, а у тих, хто отримував знеболювальне – тільки через 12.

Автори планують вивчити вплив морфіну на хронічний біль у людей, а крім цього вважають, що рекомендації щодо призначення опіоїдних анальгетиків при таких болях можуть бути переглянуті.