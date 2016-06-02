ВООЗ видала нові рекомендації щодо запобігання зараженню вірусом Зіка

Цей термін удвічі більше того, який ВООЗ називала у своїх попередніх рекомендаціях.

В організації також радять жінкам відкласти заплановану вагітність на шість місяців, якщо їхній партнер має симптоми вірусу.

Минулого тижня ВООЗ заявила, що не вважає за доцільне відкладати проведення Олімпіади в Ріо-де-Жанейро або переносити в інше місце через епідемію лихоманки Зіка у Бразилії.