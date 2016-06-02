ВООЗ видала нові рекомендації щодо запобігання зараженню вірусом Зіка
11:34, 02 червня 2016Зарубіжні новини
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Всесвітня організація охорони здоров'я закликала людей, які повертаються з районів, уражених вірусом Зіка, до безпечного сексу або до утримання від сексу взагалі протягом хоча б восьми тижнів.
REUTERS
Цей термін удвічі більше того, який ВООЗ називала у своїх попередніх рекомендаціях.
В організації також радять жінкам відкласти заплановану вагітність на шість місяців, якщо їхній партнер має симптоми вірусу.
Минулого тижня ВООЗ заявила, що не вважає за доцільне відкладати проведення Олімпіади в Ріо-де-Жанейро або переносити в інше місце через епідемію лихоманки Зіка у Бразилії.
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