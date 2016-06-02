Епідемію вірусу Ебола в Гвінеї вдалося взяти під контроль вдруге

Поширення вірусу лихоманки Ебола в Гвінеї припинено, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Reuters. Протягом 42 днів у країні не було зареєстровано жодного нового випадку інфікування.

Читайте такожЛихоманка Ебола знову в ЛіберіїТепер у Гвінеї протягом 90 діб будуть стежити за можливими появами нових випадків зараження. Останні сім клінічно підтверджені випадки захворювання лихоманкою Ебола були зареєстровані в кінці березня – початку квітня цього року.

Вже вдругий раз ВООЗ оголошує Гвінеї вільної від лихоманки Ебола. Перший раз про припинення епідемії міжнародна організація заявила в березні, буквально за кілька годин до повідомлення про нові випадки зараження

Епідемія лихоманки Ебола почалася в Гвінеї в 2013 році, а потім поширилася на сусідні країни. За цей час було заражено більше 28,6 тис. осіб, з яких понад 11,3 померли.