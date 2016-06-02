Кава - універсальний засіб проти втоми нервової системи

Катання на велосипеді, виявляється, досить утомливе для очей. На щастя, кава протистоїть цьому ефекту, показав Університет Окленда. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today, дуже активне тренування може послабити здатність центральної системи контролювати м'язову роботу. Це виливається в так звану втому центральної нервової системи.

Читайте такожДві чашки кави в день захищають від раку кишечникаВтома впливає на рухи кінцівок. Але до недавнього часу було неясно, чи впливає вона на інші моторні системи на зразок тих, що задіяні в русі очей. Це вдалося з'ясувати завдяки залученню до дослідження 11 велогонщиків. Їх попросили потренуватися на велотренажері протягом 3 годин.

Читайте такожКава прискорює процес прийняття рішеньДеякі спортсмени вживали кофеїн в процесі тренування (доза еквівалентна 2 чашкам кави), а деякі - плацебо (розчин без кофеїну). Отже, кофеїн здатний активувати роботу деяких нейропередатчиків. А є підстави вважати, що при втомі активність нейропередатчиків порушується. Як тільки тренування підходило до кінця, вчені перевіряли рух очей добровольців. І якщо тренування сповільнювали рухи очей, що говорило про дисбаланс в активності нейропередатчиків, то кофеїн відновлював цю активність.