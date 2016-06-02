Кава - універсальний засіб проти втоми нервової системи
Кофеїн здатний активувати роботу деяких нейропередатчиків, активність яких при втомі порушується.
Катання на велосипеді, виявляється, досить утомливе для очей. На щастя, кава протистоїть цьому ефекту, показав Університет Окленда. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today, дуже активне тренування може послабити здатність центральної системи контролювати м'язову роботу. Це виливається в так звану втому центральної нервової системи.
Читайте такожДві чашки кави в день захищають від раку кишечникаВтома впливає на рухи кінцівок. Але до недавнього часу було неясно, чи впливає вона на інші моторні системи на зразок тих, що задіяні в русі очей. Це вдалося з'ясувати завдяки залученню до дослідження 11 велогонщиків. Їх попросили потренуватися на велотренажері протягом 3 годин.
Читайте такожКава прискорює процес прийняття рішеньДеякі спортсмени вживали кофеїн в процесі тренування (доза еквівалентна 2 чашкам кави), а деякі - плацебо (розчин без кофеїну). Отже, кофеїн здатний активувати роботу деяких нейропередатчиків. А є підстави вважати, що при втомі активність нейропередатчиків порушується. Як тільки тренування підходило до кінця, вчені перевіряли рух очей добровольців. І якщо тренування сповільнювали рухи очей, що говорило про дисбаланс в активності нейропередатчиків, то кофеїн відновлював цю активність.